L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle novità di formazione del Napoli per il match contro il Verona. Secondo il quotidiano. In una vigilia ricca di contenuti Rudi Garcia s’è sbilanciato, ha dato la maglietta numero 24 di Jens Cajuste ai magazzinieri per allestirla. Lo svedese dunque per il match del Bentegodi sostituirà Zambo Anguissa, mettendo a servizio del club corsa, fisicità e opposizione, uomo di lotta là in mezzo. Vincerà dunque il ballottaggio con Elmas. Garcia ha scelto, così pare, l’uomo da sistemare nella interdizione e, pure nella costruzione, scegliendo molto per logica.