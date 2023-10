L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle novità di formazione che ci saranno in quel di Verona. Secondo il quotidiano Mathias Olivera si è ripreso da un infortunio ed è tornato solo ieri con tutte le fatiche del viaggio. Quindi per tale motivo a Verona tornerà titolare Mario Rui. Questa perchè il portoghese,un giocatore con otto assist totali nella stagione scorsa, è considerato una garanzia in termini di abilità tecnica, tattica e carattere.