Vigilia di Verona-Napoli, il report del club azzurro

Oggi 20 ottobre il Napoli ha svolto la seduta di allenamento pomeridiana all’SSCN Konami Training Center. Domani gli azzurri saranno a Verona per la sfida valida per la nona giornata di Serie A. Prima della partenza, gli azzurri hanno lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco. In seguito, la squadra ha svolto lavoro tattico e concluso con una serie di partitine a campo ridotto. Riguardo il lavoro svolto dai singoli, la Società fa sapere che Olivera, appena tornato dagli impegni con la propria nazionale, ha svolto lavoro personalizzato in campo come l’infortunato Anguissa. Infine Osimhen ha svolto terapie.