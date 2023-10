Verona-Napoli, i convocati: la decisione su Rrahmani

Domani alle 15 il Napoli sarà a Verona per la gara valida per la nona giornata di Serie A. Dopo l’allenamento pomeridiano (clicca qui per il report), gli azzurri sono partiti in direzione Veneto. Intanto, sui canali social della SSC Napoli sono stati resi noti i nomi dei convocati per la trasferta al Bentegodi. Assenti, ovviamente, gli infortunati Juan Jesus, Anguissa e Osimhen. Completamente recuperato Rrahmani. Il kosovaro avrebbe potuto partire dalla panchina già con la Fiorentina, ma Garcia non ha voluto rischiarlo. Presente ancora una volta nella lista il difensore della primavera Luigi D’Avino.