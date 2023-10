Union Berlino-Napoli, il comunicato del club partenopeo

Sabato ritorna la Serie A e il Napoli sfiderà l’Hellas Verona in trasferta. Un anticipo dettato soprattutto dagli impegni europei. Martedì ci sarà la terza giornata dei gironi di Champions League. L’Union Berlino di Bonucci ospiterà i partenopei martedì alle ore 21. Per l’occasione, la SSC Napoli ha diramato un comunicato per i tifosi azzurri che andranno nella capitale tedesca. Ecco quanto scritto sul sito ufficiale del club.

“La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma all’Olympiastadion di Berlino tra l’Union Berlino ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati.

Si raccomanda di osservare i suggerimenti forniti dalla Polizia locale e le indicazioni relative al punto di incontro per i tifosi del Napoli.

Si consiglia, infine, a tutti i tifosi che si metteranno in viaggio, di prendere visione delle indicazioni fornite dall’Ambasciata Italiana, consultabili al seguente link: https://ambberlino.esteri.it/it/news/dall_ambasciata/2023/10/partita-di-calcio-union-napoli-informazioni-utili-per-i-tifosi-provenienti-dallitalia/“.