Gazzetta – Ultime di formazione per il Verona: possibile cambio modulo?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Rrahmani è pronto a riprendersi il suo posto da titolare accanto a Natan. Il kosovaro ha smaltito la lesione di basso grado alla coscia sinistra e tornerà dal 1′ dopo un mese di stop e aver saltato gli impegni con la sua Nazionale. Centrocampo da valutare vista la sicura assenza di Anguissa e il leggero affaticamento di Zielinski e Lobotka anche se entrambi non dovrebbero essere in dubbio per sabato. Da capire se Garcia opterà per Cajuste al posto di Anguissa mantenendo il 4-3-3 o passerà ad un 4-2-3-1 con Raspadori dietro Simeone e ai lati Politano e Kvaratskhelia e lo svedese inizialmente in panchina. In caso di 4-3-3 resta vivo il ballottaggio tra Raspadori e Simeone.