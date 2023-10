Caso scommesse, Corona: “Altri tre giocatori sono coinvolti nello scandalo”

Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio).

Questi i nomi di altri tre giocatori presunti colpevoli di calcio scommesse rivelati in esclusiva da Fabrizio Corona, che l’altra notte ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la notizia per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione Avanti Popolo, in onda su Rai 3.

A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un video in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).