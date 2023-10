L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sull’infortunio di Juan Jesus. Secondo il quotidiano durante la seduta mattutina di ieri, Juan Jesus ha subito un ulteriore infortunio. Il centrale brasiliano, dunque dovrà stare ai box per altre settimane e non potrà partecipare alla trasferta a Verona. Questa situazione è particolarmente sfortunata, considerando anche l’infortunio di Osimhen. Non è chiaro se si tratti di una ricaduta per Juan Jesus, ma è evidente che sono problemi fisici, e sarà indisponibile per almeno altre due settimane.