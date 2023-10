Corona attacca pesantemente Spalletti, le sue parole

Fabrizio Corona, famoso paparazzo, è intervenuto nel corso della trasmissione “Avanti Popolo” in onda su Rai3 per parlare del caso calcioscommesse. Ecco cosa ha dichiarato:

“Spalletti? Luciano deve chiedere scusa a me e al popolo italiano. Deve far capire che esiste il valore sportivo ai giovani calciatori. Si deve vergognare, non può andare in televisione e accusarmi di “sciacallaggio”; non ho bisogno di pubblicità con due ragazzini che fanno questi errori. Inoltre, lo conosco anche bene perché ha allenato la mia squadra Inter e so che ha stima e rispetto nei miei confronti. Il problema è che si fa rappresentare da Buffon che per anni ha giocato a poker e a carte”.