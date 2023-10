L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su chi sostituirà Victor Osimhen nella trasferta di Verona. Secondo il quotidiano Giovanni Simeone è favorito su Raspadori perchè ha lavorato a Napoli e non ha avuto impegni internazionali, in quanto la Seleccion argentina non l’ha convocato. E dunque è in vantaggio per partire dal primo minuto nel suo ex stadio al centro di un attacco con Politano e Kvaratskhelia.