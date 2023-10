L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano oltre a Osimhen Garcia dovrà fare a meno anche di Anguissa, out con la Fiorentina per una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, e di Juan Jesus, out dalla trasferta di Bologna per lo stesso problema. Il brasiliano vive ancora con il problema che ha messo in discussione la preparazione ed ancora alle prese con il suo programma di recupero.