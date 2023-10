L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli. Secondo il quotidiano non solo brutte notizie in casa Napoli, in quanto a Verona torneranno anche due giocatori, tra l’altro ex del match. Rrahmani, che è fuori dal 13esimo minuto della partita di Braga a causa di un problema muscolare E tornerà anche Gollini dopo essersi infortunato alla mano destra prima della partita contro la Lazio e ha trascorso otto partite ai box.