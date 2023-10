L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Secondo il quotidiano Zielinski è atteso oggi a Castel Volturno, e sarà il primo giocatore a far ritorno dalla pausa internazionale. Domani sarà il turno di Kvaratskhelia, fresco di nozze e poi via via tutti gli altri. L’ultimo rientro previsto sarà quello di Mathias Olivera previsto per venerdì. Dunque contro il Verona giocherà Rrahmani al posto di Ostigard, mentre il sostituto di Anguissa sarà uno tra Cajuste ed Elmas.