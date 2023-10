Di Lorenzo: “Ci sentiamo in grado di battere l’Inghilterra! Con Spalletti miglioriamo sempre di più”

Giovanni Di Lorenzo ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del match che disputerà l’Italia contro l’Inghilterra.

Il capitano del Napoli e pilastro della Nazionale si è detto fiducioso per la partita di domani sera contro gli inglesi, che sono attualmente primi nel girone. Parole da vero leader: “Con Spalletti ci stiamo accorgendo di migliorare giorno dopo giorno. Noto soprattutto una grande disponibilità da parte di tutto il gruppo, c’è voglia di lavorare e di raggiungere risultati importanti. Il mister lo conosco bene dall’esperienza a Napoli e anche qui, come nella città partenopea, tra di noi trascorriamo diverse ore insieme. C’è un bel gruppo e ci sentiamo in grado di giocarcela ad armi pari contro l’Inghilterra”.