Paolo Del Genio, giornalista e radiofonico di Kiss Kiss Napoli, ha scritto un post sui social dicendo la sua sulla questione Conte-Napoli, per il giornalista campano non è tutto chiuso: “Il no di Conte alla proposta di De Laurentiis non è definitivo. Il no di De Laurentiis alle richieste di Conte nemmeno. Per ora sono due no, prima o poi potrebbero diventare due si. Insomma i due restano in contatto. Ovviamente noi speriamo in uno straordinario exploit di Garcia che possa congelare tutto“.