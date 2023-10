Gazzetta – Osimhen verrà valutato domani a Napoli: sarà out a Verona

Victor Osimhen ha riportato un infortunio muscolare in Nazionale.

L’attaccante è in attesa di ritornare a Napoli, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta, per sottoporsi a nuovi esami strumentali che possano interessare anche il ginocchio destro, oltre alla coscia che gli ha causato dolore. Il Napoli rientrerà in campo la prossima settimana contro il Verona, ma i margini per vedere il nigeriano in campo si riducono sempre di più. Gli azzurri si augurano che l’infortunio sia meno grave del previsto per rivedere il campo il numero 9 e ripartire.