Italia-Malta – Le formazioni ufficiali del match del San Nicola

Alle ore 20.45 al San Nicola va in scena la sfida per le qualificazioni ad Euro 2024 tra Italia e Malta. La Nazionale di Luciano Spalletti ha bisogno di vincere, perché l’Ucraina ha battuto la Macedonia e si trova ora 3 punti avanti. Il Ct azzurro ha perso molti giocatori negli ultimi giorni, e le scelte sono state quasi obbligate. In attacco come falso nove c’è Giacomo Raspadori, e ai suoi lati Domenico Berardi e Moise Kean. Queste le formazioni ufficiali:

Italia – Donnarumma; Darmian; Mancini; Bastoni; Dimarco; Barella; Locatelli; Bonaventura; Berardi; Kean; Raspadori

Malta – Bonello; Mbong; Apap; Pepe; Mbong; Muscat; Guillaumier; Kristensen; Camenzulo; Montebello; Yankam