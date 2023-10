L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle mosse che potrebbe adottare Garcia in quel di Verona. Secondo il quotidiano Giovanni Simeone si sta allenando con la sua solita determinazione e passione a Castel Volturno. La sua “garra” è qualcosa che molti apprezzano in lui. Quest’ anno ha già segnato un gol con l’Udinese, dimostrando ancora una volta la sua capacità di fare la differenza anche partendo dalla panchina. Se Victor Osimhen non dovesse recuperare Simeone è il principale candidato a prendere il suo posto in campo come titolare nella partita contro il Lecce.