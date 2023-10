L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il giocatore ha già avuto un colloquio con lo staff medico del Napoli e lo ha rassicurato sul fatto che si tratti solo di crampi. Tuttavia, gli esami che effettuerà oggi saranno cruciali per dissipare ogni dubbio sulla sua condizione fisica. È preoccupante notare che il giocatore aveva avuto già un problema agli adduttori dopo aver giocato per l’ultima volta contro la Guinea Bissau in una gara di qualificazione per la Coppa d’Africa. Sebbene non fosse un infortunio grave, lo costrinse a saltare alcune partite la partita di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.