Ultim’ora dalla Nigeria, dove Victor Osimhen ha svolto gli esami strumentali per l’infortunio subito ieri. L’esito degli esami della punta azzurra però non si avranno prima di domani, come riportato da alcuni dirigenti della Nigeria alla Afp. C’è però un rischio, si sospetta infatti ci sia stato un infortunio al tendine del ginocchio. Comunque lunedì l’attaccante azzurro non scenderà in campo nella sfida con il Mozambico come fatto sapere dal Ct Peseiro.