L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla ripresa degli allenamenti per chi è rimasto a Castel Volturno. Secondo il quotidiano al centro sportivo è stato è il momento del congedo. Sono talmente in pochi, circa una quindicina, il che non ha molto senso per Garcia continuare gli allenamenti. Per il mister francese meglio staccare la spina e dare un pizzico di felicità a chi è rimasto ed, aspettare che poi tornino i Nazionali e spiegar loro cosa andrà fatto e come farlo.