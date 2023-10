L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Eljif Elmas. Secondo il quotidiano c’è una certa delusione riguardo al fatto che Elmas sia stato poco utilizzato sotto la gestione di Garcia. L’uomo ovunque di Spalletti (esterno d’attacco, mezzala, trequartista e pure falso nueve) sta seduto in panca. Garcia l’ha dimenticato, tranne nei 131 minuti in cui l’ha utilizzato. Quello delle 47 presenze, dei sei gol, dei tre assist può sostituire anche Anguissa, se Garcia non penserà a Cajuste.