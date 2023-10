Scandalo scommesse, Corona: “Calciatori del Napoli coinvolti? Vi svelo tutto”

Questa sosta per le nazionali si sta rivelando decisamente turbolenta, e non per i risultati della selezione italiana, questa volta. Infatti, negli ultimi giorni, non si è parlato d’altro che dello scandalo legato alle scommesse, portato alla luce da Fabrizio Corona. Dopo le accuse a Fagioli, Zaniolo e Tonali, il caso si infittisce e si fanno i nomi di altri giocatori.

Corona ha parlato a Radio KissKiss Napoli per svelare ulteriori dettagli, ecco le sue parole: “Non c’è nessun calciatore del Napoli coinvolto in questo caso scommesse. Tra poco annuncerò il quarto giocatore coinvolto su Dillingernews. Tre presidenti di Serie A coinvolti? Questo non lo posso ancora dire perché è secretato dalla Procura”.