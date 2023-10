Ssc Napoli – Il report dell’allenamento azzurro, doppia seduta per gli azzurri, ritorna in gruppo Politano

Gli azzurri agli ordini di Rudi Garcia sono ritornati ad allenarsi a Castel Volturno. La squadra con dei Primavera a seguito ha svolto una prima parte di possesso palla, poi lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Per Juan Jesus e Gollini una parte dell’allenamento è stata svolta in gruppo e l’altra personalizzata. Per Anguissa terapie, mentre Politano è tornato dopo lo stato influenzale che lo aveva colpito. Questo il report: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. La squadra, integrata da elementi della Primavera, ha svolto una prima fase dedicata al possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Juan Jesus e Gollini hanno svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento personalizzato. Terapie per Anguissa. Politano ha recuperato dopo lo stato influenzale. Nel pomeriggio la squadra ha svolto circuito in palestra e successivamente lavoro sul campo. Domani seduta di allenamento mattutina“.