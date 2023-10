ULTIM’ORA SKY SPORT – Conte prima scelta di ADL. Contatti in corso

Secondo Sky Sport, c’è solo Antonio Conte per il Napoli. È lui la prima e forse l’unica scelta in caso di esonero di Garcia. Si attendono novità, in un senso o nell’altro, nelle prossime ore.

Secondo l’esperto Gianluca Di Marzio, Antonio Conte è il candidato numero uno se Rudi Garcia dovesse essere esonerato.

Ecco le sue parole: “Antonio Conte al momento è a Torino e non a Napoli. Io credo che il destino di Rudi Garcia sia appeso proprio ad un eventuale accordo tra Conte ed il Napoli. Non credo ci siano chiusure da parte del mister, al di là del rapporto con De Laurentiis, con cui c’è sintonia.“

Poi aggiunge sul suo sito web: “Inoltre, Aurelio De Laurentiis avrebbe già avuto dei contatti con Antonio Conte. Ci sarebbe da capire, però, la disponibilità dell’ex commissario tecnico della Nazionale oltre all’intessa economica.

Ci sarebbero anche altri profili ma che al momento non entusiasmano la società azzurra. Nemmeno le voci sul ritorno di Mazzari hanno trovato riscontri particolari“.