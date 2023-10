L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Rudi Garcia e sui possibili sostituti. Secondo il quotidiano sembra che Igor Tudor sia interessato a capire cosa sta succedendo alla Juventus, dove ha giocato per diversi anni ed è stato anche assistente di Andrea Pirlo durante la stagione 2020-2021. Se il Napoli però gli offrisse la posizione di allenatore della squadra campione d’Italia, potrebbe essere tentato a accettare questa sfida. Nel passato, ha già dimostrato la sua abilità come allenatore portando il Marsiglia in Champions League, quindi guidare il Napoli sarebbe un’altra tappa eccitante nella sua carriera e potrebbe rappresentare un passo importante nella sua aspirazione di raggiungere il successo nel calcio di alto livello.