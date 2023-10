L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul vertice di ieri tra la dirigenza e Rudi Garcia. Secondo il quotidiano ieri c’è stato un vertice già previsto in un hotel vicino il centro città, tra Garcia, Meluso, Micheli, il club manager Sinicropi e il vicepresidente Edo De Laurentiis, ma non c’era il presidente. La riunione, inizialmente di carattere organizzativo, s’è poi trasformata in un’analisi del momento. Garcia ha ammesso le sue responsabilità e le difficoltà e ne ha discusso con i dirigenti. Ha percepito chiaramente la tensione così come i fischi e la posizione del tifo. Non è più una questione di hashtag #GarciaOut e di proteste che lui stesso attribuì come minoranza urlante. Negli ultimi giorni dopo la figuraccia con la Fiorentina, il malumore è stato percepito come un plebiscito. Alla fine Garcia ha salutato ed è andato via.