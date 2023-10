ADL rivela: “Ho cercato parecchi allenatori. Thiago Motta non se la sentiva…”

Tanti argomenti trattati dal Presidente del Napoli De Laurentiis nel corso dell’intervento alla tavola rotonda organizzata all’università Luiss. Il Patron ha rivelato che in estate Garcia non è stato l’unico allenatore contattato: “Ho interrogato Thiago Motta ma ha ritenuto rischioso prendere il posto di un tecnico che aveva fatto quello che aveva fatto. Ho chiamato Luis Enrique e vedendo i risultati che sta ottenendo in Francia è stato meglio così. Non mi aveva nemmeno convinto così tanto con i suoi excursus dialettici. Ne ho chiamati parecchi”.