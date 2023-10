Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni. Torna Mario Rui, ancora Ostigard e Natan. C’è Nzola

Tutto pronto per Napoli-Fiorentina, il match si giocherà stasera al Diego Armando Maradona alle 20:45 e gli azzurri scenderanno in campo per ritrovare fiducia dopo la sconfitta con il Real Madrid. I viola arrivano invece da un pareggio interno con il Ferencvaros in Conference League. Queste le probabili formazioni:

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Rudi Garcia

Fiorentina(4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; N. Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola