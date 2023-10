Gazzetta – Il Napoli si affida a Osimhen: sfida fondamentale contro la Viola

Victor Osimhen vuole trascinare il Napoli a suon di reti.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne ha parlato stamane, riferendosi anche alla possibilità titolarità di Mario Rui sulla fascia sinistra a discapito di Olivera: “L’allenatore francese dovrebbe capitalizzare i progressi che dice di vedere nella squadra e battere la Fiorentina, che lascia spazi sia per terra che per aria in difesa. Insomma, Victor Osimhen servito bene dal solito Khvicha Kvaratskhelia o da un eventuale MarioRui, ha molte possibilità”.