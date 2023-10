Garcia in conferenza: “I tifosi fanno bene a fischiare, siamo incazzati ma non sono preoccupato. Cambi? Vi spiego…”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta in casa contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Siamo stati in difficolta nella costruzione dal basso e siamo stati poco lucidi nel trovare Victor. Analizzeremo a freddo questo risultato perché è stata una brutta serata per noi. Al nostro gioco offensivo è mancata un po’ di lucidità, se non sei lucido devi sopperire con la cazzima. Questa sera non c’è stata grinta, questo mi sorprende molto. Il secondo gol della Fiorentina ci ha fatto male, ma se non sei determinato rischi sempre di subire”.

Prestazione preoccupante?

“No, non sono preoccupato. Mi aspettavo una reazione più forte, ma c’è stato un calo di energia. Abbiamo perso troppi palloni e questo può succedere, ma devi compensare con molta più energia in tutti i reparti. Non possiamo perdere così tanti duelli in casa e fare solo 4 falli in fase offensiva”

Finora persi tutti gli scontri diretti, l’impressione è quella di perdere appena si alza il livello…

“Il futuro ci darà delle risposte, col Real non avremmo meritato di perdere. Non bisogna essere categorici, in futuro vedremo chi avrà ragione”

Cosa pensa dei fischi?

“I tifosi hanno ragione e fanno bene a fischiare. Siamo tutti incazzati. Ci aspettavamo di fare meglio, ma non è stato così. Dobbiamo riuscire a fare un filotto di vittorie”.

Cambi cervellotici, rifarebbe le stesse scelte?

“Con il senno del poi è facile fare i cambi vincenti. Quando perdi Anguissa per infortunio è normale mettere un giocatore offensivo come Raspadori. Dopo avevamo bisogno di un centrocampista in più e per questo è uscito Politano. Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta, ma non per i cambi”.