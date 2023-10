Garcia a Dazn: “Responsabilità mia. Ci è mancata aggressività. Cambio Raspadori-Anguissa? Vi spiego”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, è intervenuto nel corso del post partita di Napoli-Fiorentina ai microfoni di Dazn.

“È un brutto risultato, abbiamo commesso tanti errori. Non dovevamo prendere il primo gol, dopo il rigore dovevamo avere una maggiore spinta. Poi ci è capitata l’occasione di Osimhen che non abbiamo sfruttato. Non va bene non essere così poco aggressivi, abbiamo commesso 4 falli in tutta la partita non è una cosa normale. Raspadori per Anguissa? Sul pressing alto quando viene lasciato questo campo a Osimhen bisogna trovarlo di più. Non lo abbiamo fatto e non siamo stati lucidi nello sfruttare la verticalità. Poi l’infortunio di Anguissa ha permesso l’ingresso di Raspadori, ma dobbiamo migliorare sul supporto ai due mediani con questo sistema di gioco. Non era la nostra serata. Il cambio di Cajuste? È per dare più peso a centrocampo, per questo non ho usato le due punte. Per avere occasioni serve spingere. Il primo cross lo ha fatto Natan, non è normale. Noi invece glielo abbiamo concesso. Ci è mancata aggressività ed efficacia, questo ha fatto la differenza tra noi e loro. Ho tante scelte dalla panchina, le abbiamo provate tutte ma non ci siamo riusciti. Non si tratta di un problema tattico ma mentale, dovevamo fermare gli attacchi prima che arrivassero in area. Su questo aspetto bisogna lavorare, dobbiamo essere più furbi e magari commettere dei falli. Tanti errori? Loro venivano a pressarci. Noi abbiamo giocatori che di solito sono più precisi tecnicamente. Non eravamo fluidi, quando perdi palloni contro un avversario di qualità e difendi con poca aggressività soffri ance se i dati dicono che abbiamo preso solo tre tiri nello specchio. Questo succede da inizio stagione e non va bene. La responsabilità di questa sconfitta è mia, però non me l’aspettavo. Adesso guardiamo avanti, abbiamo perso una grande occasione per la classifica. Da Verona l’obiettivo è vincere, finché non riusciamo a fare tre vittorie di fila sarà così e per il Napoli non basta”.