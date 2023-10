Curiosità CorrSport: “Al Napoli di Garcia il primato di una speciale classifica”

Dato sorprendente sul Napoli di Rudi Garcia, evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che evidenzia come l’allenatore francese sia il migliore a pescare dalla panchina, informazione che sottolinea anche la profondità e lo spessore della rosa a disposizione:

“Il Napoli di Rudi Garcia ha realizzato ben sei reti in nove partite pescando dai suoi cambi, ottendendo inoltre tre assist; seconda in questa speciale classifica l’Inter, che però a Salerno in un colpo solo ha scaricato il bonus Lautaro (quattro gol tutti assieme), per un totale di sette (compresi gli assist); la Roma e l’Atalanta a sei, il Milan a uno, la Lazio aspetta fiduciosa.