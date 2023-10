L’edizione odierna de la Repubblica ha fatto il punto su un aspetto particolare riguardante la gara di domani contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano sembra che il Napoli abbia avuto successo nell’attirare l’attenzione con la sua maglia special edition in tema Halloween. La maglia con i teschi sul tessuto nero, ispirata al cimitero delle Fontanelle, ha avuto una rapida diffusione virale grazie a uno spot di presentazione condiviso online. Questa maglia il Napoli là indosserà nel prossimo match contro la Fiorentina. Il Napoli ha adottato un approccio innovativo alle maglie da calcio, affidando il design a Giorgio Armani con EA7 e gestendo essa tutte le fasi della lavorazione. Questo approccio ha reso le maglie del Napoli non solo apprezzate dagli appassionati di calcio, ma anche oggetti di culto per un pubblico più ampio. Questa strategia sembra essere stata ben accolta finora. Il coinvolgimento di, Valentina De Laurentiis, nella gestione del progetto suggerisce un impegno continuo nel miglioramento del merchandising del club. Resta da vedere quali altre sorprese il Napoli ha in serbo per i suoi tifosi.