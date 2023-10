L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Amir Rrahmani. Secondo il quotidiano Rrahmani ha ormai recuperato anche se non è detto che sarà convocato per la Fiorentina. E’ praticamente recuperato o quasi, la nazionale kosovara gli ha risparmiato la convocazione e ora bisognerà vedere cosa deciderà Rudi Garcia. Se convocarlo per portarlo in panchina, così da fargli respirare l’aria della squadra dopo quindici giorni di assenza oppure se rimandare il ritorno direttamente dopo la sosta al Bentegodi con il Verona.