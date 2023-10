Giuffredi-Garcia: botta e risposta, l’agente non ci sta e sbotta contro il tecnico

Nella conferenza stampa pre Napoli-Fiorentina, il tecnico francese, ha ricevuto una domanda da un giornalista presente a Castel Volturno riguardo le parole di Mario Giuffredi. L’agente nei giorni scorsi si è lamentato del minutaggio del suo assistito Mario Rui e dunque Garcia lo ha risposto così: “Se replico ogni volta che c’è un agente che piange, passerei tutto il tempo a farlo. L’importante è il giocatore, quando ce l’hai tutto il tempo con te è importante parlare con lui, io non parlo con i procuratori, lui è venuto da me ed abbiamo chiarito. Mario non condivide le cose dette dal suo agente e quindi abbiamo un rapporto sano ed onesto, ovviamente vorrebbe giocare di più, ma mi piace che sia motivato per avere più spazio”.

Non si è fatta attendere però la contro-risposta del procuratore di Mario Rui. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, Giuffredi ha replicato così: “Non ho intenzione di rispondere al signor Garcia. Ma ho il sacrosanto dovere di precisare che MAI il mio assistito, Mario Rui, ha detto a lui di non condividere le mie parole“.