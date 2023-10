Garcia: “Ecco perché Lindstrom gioca poco. L’agente di Mario Rui piange. Sul consiglio dei saggi”

A due giorni dalla partita con la Fiorentina, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

Di seguito le parole di Garcia: “Con la Fiorentina è la gara più importante della mia gestione? La gara più importante è quella che arriva, però sono d’accordo, siamo a pari punti e vogliamo restare tra le prime, il nostro obiettivo sarà battere una Fiorentina che ha iniziato la stagione con qualità. Turnover? Per quanto riguarda la formazione ho ancora domani per fare delle valutazioni, al momento stiamo tutti bene. Ieri ho visto la Fiorentina, è una squadra che ha giocatori di qualità, cambia molto, è forte offensivamente di testa. Si tratta di una squadra che ci somiglia, cerca di recuperare il pallone nella metà campo avversaria. Sappiamo contro chi giochiamo, siamo il Napoli e vogliamo continuare la nostra striscia di vittoria. Ho detto ai ragazzi che se riusciamo in tre vittorie la classifica si mette molto bene”.

“Cosa possiamo migliorare? Sarebbe importante finire le gare senza subire gol, in avanti abbiamo una grande potenza di fuoco. Siamo la squadra che subiamo meno tiri, ma per quel poco che diamo non dobbiamo subire reti. Gollini e Juan Jesus? Riprenderanno con il gruppo la settimana prossima, recuperano gradualmente. Rrahmani? E’ quasi recuperato, ma non vale la pena rischiarlo. Ma se è disponibile potrebbe giocare, non vogliamo prendere rischi. L’importante è che non va in nazionale, poiché poi si fa male e non gioca con noi”.

“Le parole dell’agente di Mario Rui? Se replico ogni volta che c’è un agente che piange passerei tutte le giornate a rispondere. Ho parlato con Mario, lui non condivide le cose che ha detto l’agente, con lui ho un rapporto sano. E’ un giocatore importante, sicuramente vorrebbe giocare di più. Ho la fortuna di avere due terzini sinistri molto forti”.

“Il livello del secondo tempo con il Real Madrid? E’ sicuramente un obiettivo, dobbiamo migliorare l’efficienza difensiva, abbiamo giocato alla pari con una delle migliori squadre al mondo, questo dimostra che siamo forti, dobbiamo mantenere questo livello. Ho fiducia nei miei ragazzi in vita di domenica”.

“Lindstrom? Quando arrivi tardi non è semplice inserirti e poi noi giochiamo in modo totalmente differente dal Francoforte. Può giocare in diversi ruoli, ma quando è in campo deve migliorare il suo rendimento. In allenamento si sta comportando molto bene, io sto cercando di aiutarlo, ci può dare tante soluzioni in attacco”.”La sosta delle nazionali è un problema? Non scegliamo noi, è il calendario. Dobbiamo vincere perché importante, anche per non darvi biscotti a noi (il riferimento è ai giornalisti ndr). L’importante è che non si facciano male durante le partite con le Nazionali”.

“Natan e Ostigard cambiano le gerarchie in difesa? Valuteremo quando torneranno Rrhamani e Jesus. Il terzo gol del Real Madrid? Potevamo fare sicuramente meglio, non si può lasciare un calciatore come Valverde libero di tirare, si doveva uscire prima per contenerlo. Spero che ci servirà da lezione per il resto della stagione”.

“Il consiglio dei saggi? L’ho sempre fatto in tutti i club che ho allenato. Addirittura in alcune squadre ho fatto il ‘consiglio dei non saggi’ con i calciatori più giocherelloni. Dall’inizio della stagione da quando l’ho creato l’ho sempre convocato io e non il contrario”.