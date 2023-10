Politano a Sky: “Vogliamo ripetere il successo dell’anno scorso con il Liverpool. Vi svelo i punti deboli del Real”

Matteo Politano, calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky nel corso del prepartita di Napoli-Real Madrid.

“È una grandissima partita. Arriviamo da un buon momento e questa sfida ci può lanciare verso grandi obiettivi. Lo scorso anno dopo il Liverpool facemmo una grande partita e non ci siamo più fermati, stasera vogliamo ripeterci. Punti deboli del Real? Li abbiamo studiati, forse a livello mondiale sono i più forti. Quando non hanno palla non gli piace tantissimo correre all’indietro, quindi dobbiamo cercare di mantenere il possesso palla il più possibile”.