L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul debutto in Champions dal primo minuto per Natan. Secondo il quotidiano nella squadra di Garcia, solo Natan non ha mai giocato la Champions League. Per lui è una prova da superare senza fallire. Nonostante le preoccupazioni sulla performance della squadra azzurra, di fronte all’importanza di questa occasione, le incertezze svaniranno tra le luci del Maradona, con il primo tutto esaurito della stagione. La Napoli, che Osimhen chiama a unirsi, è completamente al suo fianco. Stanotte, non serve nient’altro, e anche Natan è consapevole di ciò