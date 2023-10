L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla sfida di questa sera tra Napoli e Real Madrid. Secondo il quotidiano per De Laurentiis questa partita è una conferma del fatto che il suo desiderio di vincere uno scudetto non è basato sulla fortuna, ma su un progetto ben strutturato. Per Carlo Ancelotti questa partita potrebbe dimostrare la sua abilità di essere un leader “immortale” nel mondo del calcio. L’esito di questa partita potrebbe influenzare il futuro del Napoli e del Real Madrid nel calcio. Se il Napoli vince, potrebbe segnare l’inizio di un nuovo ciclo per il club, mentre se il Real Madrid vince, potrebbe continuare il suo dominio. Il Napoli ha cercato in passato di competere con il Real Madrid, la squadra leader nel ranking, ma ha sempre fallito nel realizzare questo sogno.