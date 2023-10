L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla sfida di questa sera tra Napoli e Real Madrid. Secondo il quotidiano Napoli e Real Madrid si sono incontrate quattro volte in passato, con l’ultimo incontro che risale a sei anni fa. Il Napoli non ha mai vinto contro il Real Madrid, registrando tre sconfitte e un pareggio. Nel 2017, il Napoli ha sfiorato la vittoria contro al Santiago Bernabeu ma è stato sconfitto, ed anche il ritorno al San Paolo si è concluso con una sconfitta per il Napoli. Questo prossimo incontro rappresenta un’opportunità per il Napoli di rompere questa serie negativa, specialmente ora che il San Paolo è intitolato a Diego Maradona, un’icona del club. Con l’aiuto di Maradona, il Napoli potrebbe avere una possibilità migliore di sconfiggere il Real Madrid questa volta.