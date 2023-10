Ancelotti in conferenza: “Sarà una partita seria contro una delle migliori squadre d’Italia, bisogna ripetere la gara col Girona”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza per la prestazione della sfida di domani contro gli azzurri.

Bellingham è il miglior centrocampista al mondo? “Si è adattato bene, sta mostrando qualità. Non importa se è il migliore al mondo o no, per me tutti i miei giocatori sono i migliori al mondo”.

Sul caso Modric: “Ha giocato la prima di Champions e il derby. A centrocampo la concorrenza è alta, può capitare che qualcuno resti in panchina. Non ho nessun tipo di problema con lui, io rispetto lui e lui me, a volte bisogna prendere questo tipo di decisioni”.

Il ruolo di Modric è cambiato per questa squadra? “No, è una decisione tecnica, può cambiare di giornata in giornata. Ogni conferenza stampa c’è una domanda su questo tema”.

Scenderà in campo con una formazione diversa domani? “Che ci siano dubbi è normale, più per voi che per me. Abbiamo diverse opzioni, in molti si sono ripresi, vedremo. Si deve ripartire da questa difesa perché se non si prendono gol ci sono più possibilità”.

Cosa si aspetta dalla partita di domani contro il Napoli? “La partita più difficile della fase a gironi per noi, la realtà è che la maglia del Real Madrid pesa per tutti, in maniera positiva per noi ma anche per gli avversari. Il Real Madrid è un’istituzione in questa competizione e credo che questo aiuti”.