Il Napoli di Garcia ha superato la prova Lecce in terra salentina.

Come analizzato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’allenatore ha convinto ancora. Squadra messa bene in campo, ha dosato le energie non correndo dietro gli avversari e mettendo in atto le richieste del proprio allenatore. Pochi squilli per il Lecce che ha avuto il possesso del gioco per vari tratti ma gli azzurri sono stati bravi a colpire in contropiede.