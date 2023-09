Pagelle MN: Gli azzurri travolgono il Lecce vincendo 4-0

Meret: Il portiere italiano fa una bella parata sul tiro insidioso di Krstovic, per il resto poco impegnato. 6

Di Lorenzo: Partita solida per il capitano azzurro, solite iniziative in fase di possesso e buona spinta sulla fascia destra. 6,5

Ostigard: Ottima gara per il norvegese, puntuale su tutti gli interventi e soprattutto perfetto sul colpo di testa colpo di testa che ha portato in vantaggio gli azzurri. 7

Natan: Ancora una buona gara per il classe 2001 brasiliano, ottima gestione della palla e molto tranquillo in tante situazioni. 6,5

Olivera: Gara discreta per il terzino della nazionale uruguaiana, poco propositivo in fase di attacco. 6,5

Lobotka: Lo slovacco torna al centro della manovra azzurra, ottima come al solito la fase di passeggio. 6,5 (Cajuste: Ingresso di gestione da parte del centrocampista svedese. 6)

Anguissa: Ottima la gara del 99 azzurro, forza, grinta, gestione; è tornato Frank. 6,5

Zielinski: Fa l’assist che ha portato al gol di Ostigard, per il resto si propone sempre ed è sempre attento in entrambi le fasi. 6,5 (Gaetano: Ingresso da annotare per il centrocampista italiano che trova il primo gol stagionale all’esordio in campionato. 7)

Kvara: Il georgiano fa una prova sicuramente convincente, da continuità alle sue prestazioni e fa un’assist al bacio per Osimhen. (Raspadori: Ingresso discreto per il giovane attaccante, buono l’assist per il gol di Gaetano. 6,5)

Lindstrom: Inizio timido per il danese classe ’00, pochi palloni toccati e poco propositivo, si riprende sul finale del primo tempo. 6 (Politano: Buon ingresso da parte dell’esterno italiano, da segnalare il bellissimo stop a seguire di tacco e il gol sul rigore al 94′. 6,5)

Simeone: Gara sufficiente del cholito, sfiora un gol incredibile ma si fa ammonire, facendosi dunque levare alla ripresa. 6 (Osimhen: Entra e spacca la partita, si sente la differenza di spessore con Simeone. Osimhen è semplicemente devastante. 7)

Garcia: Il tecnico francese fa sedere inizialmente in panchina Osimhen facendo storcere il naso un po’ a tutti, bravo a metterlo subito alla ripresa. 6,5