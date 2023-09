L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in quel di Lecce. Secondo il quotidiano Rudi Garcia sta riflettendo sul nuovo che avanza e sul turn over. Osimhen e Politano sono stati sostituiti dopo un’ora di gioco, mentre Zielinski è stato sostituito più tardi per consentire loro un recupero più rapido per la prossima partita contro il Lecce. Il tecnico e il suo staff stanno prendendo il loro tempo per valutare possibili cambiamenti nella formazione, tenendo conto anche della prossima partita contro il Real Madrid. Natan, da quando è diventato titolare, ha subito solo un gol, il che è un punto positivo. Cajuste assicura un equilibrio adeguato nel centrocampo e potrebbe essere titolare nella partita di oggi, se Garcia decidesse di far riposare Lobotka o Anguissa. Lindstrom è infine è un giocatore che porta creatività all’attacco della squadra.