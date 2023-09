Garcia: “Vietato pensare al Madrid. Su Osimhen vi dico questo”

Prima della partita tra Napoli e Lecce, il tecnico degli azzurri Rudi Garcia ha parlato a Dazn della sfida.

Di seguito le sue parole: “In questo momento è assolutamente vietato pensare al Real Madrid. Bisogna solo vincere oggi, abbiamo pochissimo tempo per recuperare, fa anche caldo ed avremo contro un Lecce che gioca molto bene a calcio. Una squadra, quella salentina, che ha iniziato al meglio il campionato italiano. Lindstrom in campo? Sono entrati tutti bene con l’Udinese, ma c’è anche il turnover da fare”.

Poi Garcia ha continuato: “E’ normale fare turnover e fare appello a tutti i calciatori della rosa. Chi viene dalla panchina ci darà sicuramente una mano. Il presidente Aurelio De Laurentiis? Ieri sera era con noi a cena, è una vigilia di partita normale. Il resto e tutto quello che si sta dicendo è extra sportivo. Osimhen? Lui ha fatto quattro gol in questo inizio di campionato, ed io voglio parlare solo di questo non di altro. Mi interessa solo quello che avviene in campo”.