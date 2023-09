Garcia: “Nelle prime abbiamo fatto bene, i ragazzi hanno sempre giocato per vincere. Contento per il gol di Ostigard e per la professionalità”

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Lecce, queste le sue parole:

“Il campionato è iniziato bene con due vittorie, poi c’è stato un secondo tempo in casa contro la Lazio in cui non abbiamo giocato bene. I ragazzi hanno giocato sempre per vincere, quelle pareggiate potevamo vincerle, come ad esempio a Bologna col rigore sbagliato e il palo colpito. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo, mettendo i giocatori in fiducia e facendoli giocare il più possibile. Non serve essere euforici in questo momento, ma dobbiamo essere misurati, cosa che non c’è stata dopo le trasferte con Genoa e Bologna. Adesso ci sono state due vittorie di fila, vogliamo farne poi un’altra contro la Fiorentina, abbiamo gestito bene la gara”

“Prima della sfida contro l’Udinese eravamo tra le squadre con più tiri in porta ma quindicesimi per tiri nello specchio. I giocatori non devono pensare alla gara dopo, ma io che sono l’allenatore sì. Quando giochi ogni tre giorni come noi bisogna sempre equilibrare qualcuno, e quando uno sta bene di testa tutto va bene. Quando c’è lo stress per cose successe extra campo si rischia anche di infortunarsi. A Genova abbiamo capito che dobbiamo iniziare a giocare sin dall’inizio e non solo un tempo. Volevamo segnare nei primi 15 minuti, e mi è piaciuto che sia arrivato su calcio piazzato. Mi fa piacere abbia segnato Ostigard, perché è un esempio di grande professionalità, e ho fatto di tutto per tenerlo qui con noi”

“Non siamo venuti a giocare contro un Lecce messo male, anche perché erano a pari punti con noi all’inizio, per questo faccio i complimenti a loro. Mi è piaciuto molto la reazione dei loro tifosi, voglio fargli i complimenti perché sostengono la squadra e si godono l’inizio di campionato. Dovrebbe essere così per tutti, se loro restano fiduciosi rimarranno sempre su questo livello”

“In questo momento non mi interessa, vedo i giocatori che sono contenti e stanno giocando bene e solo di questo mi interessa. Non è il momento di parlare della Champions, i ragazzi stanno pensando al campionato. Prima ho parlato dei tifosi del Lecce, e voglio ringraziare i nostri tifosi che ci sostengono. Spendono tanti soldi per stare con noi, a Bologna erano in tantissimi, così come oggi, e questo mi fa piacere, soprattutto se ci vedono vincere come stasera”

“Tutte le squadre hanno dei punti meno forti, così come le abbiamo noi, e lo staff si mette a ragionare proprio su questi particolari e sono stati bravi loro”