L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano Amir Rrahmani e Juan Jesus non hanno partecipato agli allenamenti e alle partite a causa di infortuni o problemi fisici. Rrahmani si è concentrato sulla riabilitazione in palestra e sulle terapie, mentre Juan Jesus ha partecipato solo alle terapie. Martedì, entrambi non saranno disponibili per la partita contro il Real. Inoltre, sembra che Juan Jesus dovrebbe tornare in campo dopo la pausa, mentre Rrahmani sarà rivalutato prima della partita contro la Fiorentina, che sarà l’ultima prima della pausa.