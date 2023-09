Gazzetta – ADL e la cessione di Osimhen: per partire a gennaio servono 100 milioni

Victor Osimhen e il Napoli dovranno decidere se amarsi ancora o lasciarsi per sempre.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si è focalizzata anche sulla plusvalenza che farebbe la società partenopea se dovesse venderlo a basso prezzo: “Essendo entrati nel 4° anno in azzurro, dopo l’arrivo dal Lilla nel 2020, al Napoli basterà paradossalmente incassare una cifra superiore ai 6-7 milioni a gennaio o addirittura ai 2 a giugno, avendo garantita una plusvalenza. Ma è ovviamente più realistico immaginare che De Laurentiis a gennaio chiederà non meno di 100 milioni per cedere

l’attaccante”.