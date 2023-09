Garcia può sorridere: è il Napoli più bello dall’inizio di stagione

Garcia può essere felice per la vittoria del suo Napoli contro l’Udinese.

Stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha dedicato particolare attenzione al tecnico francese, che si prepara con entusiasmo alla trasferta non proprio agevole di Lecce: “Rudi s’è svegliato felice e contento probabilmente come mai per una partita, da quando ha raccolto lampesantissima eredità di Spalletti: il Napoli ha macinato azioni e gol, ha ridimensionato l’Udinese e soprattutto ha spento in campo tutte le polemiche nate a Genova e cresciute tra Braga e Bologna”.